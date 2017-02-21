На польському візовому центрі у Тернополі з’явився напис про Бандеру. ФОТО
20/02/2017 1
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Візовий центр країн Австрії, Литви та Польщі в Тернополі, що на вулиці Танцорова, невідомі облили фарбою.
Таку картину спостерігали тернополяни зранку 20 лютого, повідомляє Терен.
Також вздовж фасадних дверей зроблено напис “Наш Степан Бандера”.
Як відомо, україно-польські взаємовідносини далекі від ідеальних через різне трактування подій часів 2-ї світової війни.
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Коментарі (1)
Володимир20/02/2017
100% москалі воду каламутять