На польському візовому центрі у Тернополі з’явився напис про Бандеру. ФОТО

20/02/2017 Розмір тексту:

Візовий центр країн Австрії, Литви та Польщі в Тернополі, що на вулиці Танцорова, невідомі облили фарбою.

Таку картину спостерігали тернополяни зранку 20 лютого, повідомляє Терен.

Також вздовж фасадних дверей зроблено напис “Наш Степан Бандера”.

Як відомо, україно-польські взаємовідносини далекі від ідеальних через різне трактування подій часів 2-ї світової війни.