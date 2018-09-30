На пішохідному переході в центрі Тернополя таксист збив пішохода. ВІДЕО

30/09/2018 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Руській. Водій таксі збив на пішохідному переході чоловіка. Після удару пішохід впав на дорогу перед тролейбусом. На щастя, водій “рогатого” встиг загальмувати.

Стан чоловіка покращився. З реанімації його вже перевели у відділення політравми і готують до операції, повідомляє ІНТБ.

Щодо водія, то правоохоронці кажуть, він був тверезим. Наразі розслідування триває.