На пішохідному переході в центрі Тернополя таксист збив пішохода. ВІДЕО
30/09/2018 0
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Руській. Водій таксі збив на пішохідному переході чоловіка. Після удару пішохід впав на дорогу перед тролейбусом. На щастя, водій “рогатого” встиг загальмувати.
Стан чоловіка покращився. З реанімації його вже перевели у відділення політравми і готують до операції, повідомляє ІНТБ.
Щодо водія, то правоохоронці кажуть, він був тверезим. Наразі розслідування триває.
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