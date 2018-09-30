На пішохідному переході в центрі Тернополя таксист збив пішохода. ВІДЕО

30/09/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Руській. Водій таксі збив на пішохідному переході чоловіка. Після удару пішохід впав на дорогу перед тролейбусом. На щастя, водій “рогатого” встиг загальмувати.

Стан чоловіка покращився. З реанімації його вже перевели у відділення політравми і готують до операції, повідомляє ІНТБ.

Щодо водія, то правоохоронці кажуть, він був тверезим. Наразі розслідування триває.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
7 / 0,325 / 12.12m