На пішохідному переході автомобіль збив двох людей

22/12/2016 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, близько 10 год. на вулиці Київській, 12.

Про це в коментарі 0352.ua розповіла речниця патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

Правоохоронці зазначають, що 39-річний водій автомобіля Volkswagen Passat збив двох осіб на пішохідному переході. На місце аварії прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала обох потерпілих у лікарню. У одного із постраждалих лікарі діагностували закритий перелом лівого стегна та струс головного мозку, у іншого – перелом нижньої кістки гомілки та закрита травма лівого голіноступного суглобу.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Водія автівки, за вказівкою слідчих, було відправлено на медичну перевірку. Патрульні забезпечили належне регулювання дорожнього руху.