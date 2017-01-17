На Підволочищині відновили та освятили прадавнє джерело. Фоторепортаж

17/01/2017 Розмір тексту:

Минулих вихідних на межі сіл Сухівці та Шельпаки Підволочиського району відбулося освячення новозбудованої каплички та прадавнього джерела. Люди протягом багатьох років освячували тут воду. Це місце стало своєрідним символом існування та благополуччя.

Історія існування джерела на кордоні двох сіл сягає ще польських часів. Люди не давали йому замулитись та засохнути.

– Як розповідають старші люди, ще за польських часів це місце було підмуроване, як кажуть, ще тесаним камінням, – розповів головний ініціатор побудови каплички, депутат Новосільської ради Олег Трач. – Можливо це зробили наші предки, можливо і пан, помістя якого ще збереглося досі. Була загроза, що джерело може зникнути. На щастя у 1984 році, коли розширялася дорога, проектанти все ж кинули трубу. Це не дало змоги знищити багатовічне джерело.

Загалом, будівництво тривало у досить таки стислі терміни. У теплий період минулого року громада своїми силами виконала всі будівельні роботи.

– Ще на стадії ідеї, пригадую, навіть не уявляли з якої сторони братися. Хтось пропонував екскаватором розкопати. Та коли люди зібралися, ми без жодної техніки всього за один день виконали всі земляні роботи. Дякую нашим людям, що вони цінують, те що мають, – продовжив Олег Трач. – Не зважаючи на посушливе літо, ми не відчуваємо нестачу води. Навіть люди з Підволочиська щотижня приїжджають сюди, аби поповнити запаси питтєвої води.

До допомоги у будівництві долучилися багато меценатів. Зокрема, дуже вагомий внесок зробив народний депутат України Михайло Головко, який був присутній і на освяченні.

– З радістю підтримав ініціативу Олег Трача щодо відновлення джерела та становлення тут фігури Матері Божої, – зазначив Михайло Головко. – Також, я дякую всім ініціативним людям, які долучилися до цієї справи. Хай ця цілюща вода допомагає кожному, хто цього потребуватиме. Це освячення ще раз доводить те, що українцям не потрібно чекати допомоги від когось. І на рівні України – ніхто з-за кордону не приїде і не збудує нам державу. І на рівні села – допоки люди самі не зберуться та не зроблять потрібну і хорошу справу. У вас є активна громада з працюючим головою. Віриться в те, що нові громади будуть процвітати і наші села будуть не занепадати, а розвиватися.

– Ми переконалися на власному досвіді, що нема нічого неможливого, – додав голова Новосільської громади Ілько Стахурський. – Все можливо з волі Божої. Ще рік тому все було тільки на словах, а вже сьогодні ми освячуємо цю капличку і джерело. Все це зроблено вашими руками.