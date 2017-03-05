На Підволочищині у Новому селі запрацювали очисні споруди. ФОТО

05/03/2017 Розмір тексту:

Урочистим концертом у Новосільському обласному спеціальному навчально-виховному комплексу відзначили завершення будівництва очисних споруд.

Участь в урочистостей взяв народний депутат України Михайло Головко та депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський, які ознайомилися із роботою закладу, відвідали навчальні класи та поспілкувалися з трудовим колективом.

Раніше, кажуть місцеві, всі нечистоти з навчально-виховному комплексу стікали просто у місцеву водойму. Це було проблемою як для громади, так і для мешканців прилеглих до водойми сіл. І от тепер у громаді запрацювали очисні споруди. Завдяки запитам свободівця Михайла Головка у 2015 році було виділено 1397 тис. грн. з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та 150 тис. грн. з обласного бюджету.

На очисних спорудах впроваджено сучасні вітчизняні енергозберігаючі технології напірно-глибинної ежекторної аерації, встановлено обладнання для очистки стічних вод. Підрядник українська фірма ТОВ “Юнібуд енергосервіс”. Декларована потужність по тих очисних спорудах – 120 кубічних метрів на добу.

Місцеві мешканці вдячні Михайлу Головку за виконану обіцянку.

«Проблема і розмови про очисні споруди відбуваються досить давно, але взявшись за її вирішення ми завершили справу не одного року. Насамперед це питання екологічної безпеки. Хочу відзначити, що такі об’єкти за моїми запитами вже є у Збаражі та Шумську, а також плануються у Ланівцях,» – зазначив Михайло Головко.