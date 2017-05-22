На перевізників, котрі руйнують дороги Тернопільщини, подали до суду

22/05/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою області та Тернопільською місцевою прокуратурою подано до суду позови в інтересах держави про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговими транспортними засобами.

Встановлено, що двома суб‘єктами господарювання здійснювалось перевезення вантажу по території Тернопільської області з перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги без отримання відповідного дозволу на такий рух. З метою відновлення руйнації доріг, до якої призводить перевезення вантажів, законодавством передбачено стягнення з перевізників плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом.

Оскільки вказану плату суб‘єкти господарювання добровільно не внесли, це стало підставою для звернення прокуратури до суду.

Постановами Тернопільського та Вінницького окружних адміністративних судів задоволено позовні вимоги прокуратури, з суб‘єктів господарювання у дохід Державного бюджету україни стягнуто понад 25 тисяч гривень, повідомляють у прокуратурі області.