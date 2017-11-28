На перехресті у центрі Тернополя не розминулися три автомобілі. ФОТО

28/11/2017 Розмір тексту:

Три автомобілі зіткнулись на перехресті вулиць Паращука-Танцорова у Тернополі.

Аварія трапилась сьогодні близько 11 год, повідомляє Терен.

За словами очевидців, спричинив ДТП водій червоного автомобіля марки SKODA. Він порушив правила дорожнього руху, проїхавши на знак «Стоп» без зупинки.

Потерпілих немає. В усіх авто сильно потрощені бампери.