На пасовищі біля Зборова знайшли п’ять снарядів і дві протитанкові міни

23/03/2017 Розмір тексту:

У Зборівському районі піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 7 боєприпасів часів Другої світової війни.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, 22 березня о 16:30 фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області працювали в м. Зборів. Ними проведено детальне обстеження території місцевого пасовища біля р. Стрипа, де 21 березня місцеві мешканці натрапили на боєприпас часів Другої світової війни. Загалом на місці події піротехніки вилучили 7 вибухонебезпечних предметів – 5 артснарядів калібром 152 та 76 мм та 2 протитанкові міни. Всі знахідки належать до часів Другої світової війни.

Боєприпаси вивезені та знищені шляхом контрольованого підриву в безпечному місці.

Всього з початку 2017 року на Тернопільщині виявлено та знешкоджено 38 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.