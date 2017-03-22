На пасовищі біля Зборова виявили смертельно небезпечну знахідку

22/03/2017 Розмір тексту:

З настанням весняних польових робіт все почастішали випадки виявлення боєприпасів часів минулих воєн.

Так, 21 березня о 17:00 на пасовищі поблизу річки Стрипа у місті Зборів виявили 2 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни, а саме — 2 артилерійські снаряди, калібром 76 мм.

Небезпечні знахідки були передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву у безпечному місці, повідомляють в управлінні ДСНС.

