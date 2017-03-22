На пасовищі біля Зборова виявили смертельно небезпечну знахідку
22/03/2017 0
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З настанням весняних польових робіт все почастішали випадки виявлення боєприпасів часів минулих воєн.
Так, 21 березня о 17:00 на пасовищі поблизу річки Стрипа у місті Зборів виявили 2 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни, а саме — 2 артилерійські снаряди, калібром 76 мм.
Небезпечні знахідки були передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву у безпечному місці, повідомляють в управлінні ДСНС.
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