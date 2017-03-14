На парковці біля лікарні панянка на “Тойоті” в’їхала у “Міцубісі”

14/03/2017 0
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Аварія трапилась на вул. Академіка Сахарова на території обласної дитячої лікарні 14 березня близько 9:18.

– На місці події патрульні встановили, що винуватцем аварії була 32-річна водій авто Toyota, яка на парковці для працівників обласної дитячої лікарні в’їхала в Mitsubishi, – повідомили “20 хвилин” в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Постраждалих у аварії не було.

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