На отримання земельних ділянок очікують понад 1300 учасників АТО з Тернополя. ВІДЕО
24/05/2017 0
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Більше 1300 учасників АТО з Тернополя чекають на отримання земельних ділянок.
Рада підтримки учасників АТО та самі бійці кажуть, землі, що на вулиці Львівська, на їх думку, незаконно почали віддавати воїнам із районів. До того ж не під забудову, а під садівництво. Розповідають, між собою порозумілися і сваритися не збираються, а от від влади вимагатимуть виконати всі обіцянки щодо розподілу землі.
Детальніше – в сюжеті ТВ-4.
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