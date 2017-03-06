На операцію півторарічній Полінці необхідно 150 тисяч доларів. Зібрано лише сім тисяч…

06/03/2017 Розмір тексту:

Півторарічній дівчинці терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Рідним вдалось зібрати лише 7 000 доларів.

Діагноз анемія Блекфен-Даймонда півторарічній Полінці Яриняк з Тернополя поставили у серпні 2016 року. І тепер потрібна пересадка кісткового мозку. В Україні таку операцію роблять лише від кровних родичів, а у сім’ї крихітки ніхто не підходить. Надію на одужання дають лікарі з Білорусі. Там уже навіть знайшли донора для пересадки кісткового мозку. Проте вартість операції – 150 000 доларів.

– Операцію потрібно зробити найближчим часом, – каже мама Полінки Марʼяна Яриняк. – Чим довше чекаємо, то менша ймовірність, що мозок приживеться. Бо донечці дуже часто переливають кров. Кожні два-три тижні вливають кров, бо гемоглобін постійно падає.

Зараз дівчинці погіршало, бо останнє переливання крові робили кілька тижнів тому. Дитина стала пасивною: погано їсть, не хоче гратись. Рідні Полінки сподіваються на розуміння та підтримку небайдужих людей.

Довідка

Перераховувати кошти на лікування дівчинки можна на картку “ПриватБанку” 5168 7573 2006 5677. Номер телефону до пані Мар’яни, мами Полінки – 097-169-06-31. Також детальнішу інформацію можна знайти в групі у соцмережі.

Джерело: “20 хвилин“