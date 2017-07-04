На околиці Теребовлі шукають снаряди

04/07/2017 Розмір тексту:

З липня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищено артилерійський снаряд калібром 76 мм, часів Другої світової війни, який було виявлено в с.Соколів Теребовлянського району.

Аналогічний вибухонебезпечний предмет виявлено 3 липня під час проведення земляних робіт на околиці м.Теребовля. До місця знахідки було направлено піротехніків ДСНС. Після детального обстеження території, прилеглої до місця знахідки, на предмет виявлення інших боєприпасів, всі небезпечні знахідки будуть знищені в безпечному місці, шляхом контрольованого вибуху, повідомляють в управлінні ДСНС.