На одну зарплату: чиновник Тернопільської міськради будує віллу і має на рахунку півмільйона

01/02/2017 Розмір тексту:

Один із чиновників Тернопільської міськради, котрий із доходів задекларував лише зарплату, будує будинок площею понад 500 кв м.

Про це повідомила регіональний координатор компанії «Чесно. Фільтруй суд», юрист Ольга Мазаєва під час круглого столу з представниками громадськості, пише ltdaily.info.

У рамках діяльності громадська організація проводить аналіз декларацій чиновників Тернопільської міськради. В результаті моніторингу активісти виявили один цікавий факт.

– Посадовець мерії, який, згідно з декларацією, отримує лише заробітну плату, має на утриманні дружину та сина, зараз добудовує житловий будинок площею 530 кв. м і має на рахунку в банку понад півмільйона гривень. Кожен з нас розуміє, що, отримуючи лише зарплату, здійснити таке будівництво не реально, – зазначила Ольга Мазаєва.

НАБУ взяло це питання на контроль і найближчим часом обіцяє надати свої висновки.