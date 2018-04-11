На одній з вулиць у центрі Тернополя перекриють рух

11/04/2018 0
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Капітальний ремонт другої частини дороги на вулиці Шашкевича розпочнуть з наступного тижня. З цієї причини проїзд нею буде обмежено. Ремонтні роботи триватимуть з 16 квітня до 31 травня. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 11 квітня.

Минулого року капітально відремонтували частину дороги від Живова до Танцорова, а тепер робитимуть відрізок від Танцорова до Руської.

– Це перехідний об’єкт, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства та екології. – Дорожнє покриття на вулиці Шашкевича вже сильно зношене і потребує не тільки заміни асфальту, а повної заміни дорожнього одягу. Минулого року ми відремонтували частину цієї дороги, а тепер продовжимо ремонт. У процесі ремонту замінимо також усі наявні там комунікації на нові. На капітальний ремонт цієї частини вулиці Шашкевича виділено три мільйони гривень.

Після ремонту дорожнього покриття заплановано відремонтувати і тротуари на вулиці Шашкевича. Для цього вже готова документація, але необхідно ще уточнити кошторис витрат.

Ольга Трач

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