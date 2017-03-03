На одній з вулиць на Дружбі обмежать рух транспорту. ВІДЕО

03/03/2017 Розмір тексту:

На повороті між вулицями Карпенка-Миру частина підпірної стіни обвалилась. У міському управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, вплив талих та дощових вод з часом руйнує такі конструкції. А цю стіну, зазначає Микола Лесів, збудували понад півстоліття назад. Тому на сесії міськради виділили два з половиною мільйони гривень для її капітального ремонту.

«4 березня видають проектно-кошторисну документацію. Ми попередньо переговорили з виконавцем робіт. Ми будемо оголошувати допорогові закупівлі, так як це вартість 2,5 мільйони. Після визначення переможця, у весняний період, я думаю, протягом 1,5-2 місяці ми завершимо повністю ремонт підпірної стінки», – розповів ІНТБ головний інженер міського управління ЖКГ Микола Лесів.

В рамках капремонту встановлять труби для відведення дощових і ґрунтових вод. Окрім того, виконавець надасть гарантійний термін робіт – 5 років. Зважаючи на місце знаходження підпірної стіни – поворот, то на час ремонту на цій ділянці дороги обмежать рух транспорту. Микола Лесів додає, в перспективі також планують провести реконструкцію заїзної дороги до будинків над підпірною стінкою. Варто зауважити, таких конструкцій у Тернополі є чимало.

«В нас є відкоси і щоб не було зсувів ґрунту та інше – є підпірні стінки, вони є з каменю. Звичайно, вік робить своє, вони усуваються і ми стараємося підправляти їх», – розповів Микола Лесів.

Раніше, розповідає Микола Федорович, відремонтували підпірну стінку на вулиці Мазепи, 2.

«Ми зараз робимо підпірні стінки на Танцорова, 18. Зараз люди приступили до Танцорова, 22 – підпірна стінка. Робили в минулому стінку на вулиці Острозького, там ми робили капітальний ремонт тротуару. Теж підпірну стінку робимо на сьогоднішній день. Інша бригада приступає до заміни тротуару біля Філармонії, там також є підпірні стінки. Також буде капітально відремонтовано і обложено відповідним природним каменем», – зазначив Микола Лесів.

