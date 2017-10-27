На одній з тернопільських вулиць – маленький рай. ФОТО

27/10/2017 Розмір тексту:

На одній з тернопільських вулиць – справжній маленький рай. І це, коли більшість дерев уже голі, а клумби у місті спорожніли. На вулиці Слівенській великий шмат землі засіяли чорнобривцями.

Справжній вибух позитивних емоцій. Єдине, що повертає до реальності, це баюри біля магазину «Прогрес». Але якщо бачити зорі в калюжах, тобто у цьому випадку чорнобривці чи золоте листя – все одно можна помріяти про щось хороше. Адже ці невибагливі квіти тішитимуть перехожих до перших заморозків, пише сайт pro.te.ua.