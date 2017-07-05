На одеському пляжі відпочивальники утворили власними тілами слово “Тернопіль”. ФОТО

05/07/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

В Одесі на причалі пляжу Дельфін 17 людей вишикувались в ряд, утворивши назву міста Тернопіль.

Фото опублікувала у соцмережі інструктор Миколаївської студії танців Світлана Стець.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,353 / 9.96m