На одеському пляжі відпочивальники утворили власними тілами слово “Тернопіль”. ФОТО
05/07/2017 0
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В Одесі на причалі пляжу Дельфін 17 людей вишикувались в ряд, утворивши назву міста Тернопіль.
Фото опублікувала у соцмережі інструктор Миколаївської студії танців Світлана Стець.
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