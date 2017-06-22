На очисних спорудах у Збаражі “розбазарили” майже 300 тисяч гривень

22/06/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами однієї з фірм-підрядників, що виконувала будівельні роботи на державне замовлення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що у грудні минулого року, службовці підприємства склали та підписали завідомо неправдиві акти про виконані роботи по об’єкту «Будівництво очисних споруд в м. Збараж». Насправді роботи були виконані не в повному обсязі. Незаконними діями службових осіб державному бюджету заподіяно збитків на суму понад 260 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється за ч.4 ст.191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України.