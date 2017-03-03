На об’їзній Тернополя з’явилася “аномальна” яма. ФОТО

03/03/2017 Розмір тексту:

На Об’їзній дорозі в Тернополі величезна та глибока яма.

Про це написав користувач Максим Майкович в інтернет-спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”, передає Доба.

— Аномальна яма! Об’їздна дорога м. Тернопіль, в сторону В. Глибочок. Суть в тому, що минулої неділі підрядник Авакс-Проф замінював верхній шар асфальту на даній ділянці, тепер залишилося нічого, лише яма глибиною в 40 см, на всю ширину дороги! Для чого такі підрядники?, — йдеться в повідомленні.