На об’їзній не розминулися “BMW” та “Сitroen”. ВІДЕО

22/04/2017 1
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Два розбитих автомобілі, троє постраждалих – результат аварії на вулиці Об’їзній у Тернополі.

Близько 10-ї там не розминулись легкове авто BMW із бусом Сitroen Jumpy.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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Коментарі (1)

Коп

22/04/2017

Коментар по цій події повинен давати слідчий, який буде і проводити розслідування по даній події, оскільки є травмовані люди, а не якась тупа патрульна.

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Креатор буд
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