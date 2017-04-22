На об’їзній не розминулися “BMW” та “Сitroen”. ВІДЕО

22/04/2017 Розмір тексту:

Два розбитих автомобілі, троє постраждалих – результат аварії на вулиці Об’їзній у Тернополі.

Близько 10-ї там не розминулись легкове авто BMW із бусом Сitroen Jumpy.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.