На об’їзній – аварія з потерпілими. ФОТО

21/04/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі трапилося ДТП з трьома потерпілими.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції, аварія сталася на вулиці Об’їзній. 28-річний водій автомобіля BMW, уникаючи зіткнення із бусом, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із Сitroen Jumpy.

Внаслідок ДТП водія і 26-річного пасажира BMW шпиталізували. 29-річному пасажиру Сitroen Jumpy медичну допомогу надали на місці.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу і здійснили охорону місця події.

  • Теги:

Коментарі (1)

Anony,us

21/04/2017

Увімкніть світлофор (на перехресті біля гайової) і поставте 2 машини патрульних на об’їзній.
середня швидкість потоку авто – 80-90 км/год.
Права полоса – розбита ну х/й, їхати неможливо.
Щомісяця аваріїю

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що для Вас Великдень?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
26 / 0,288 / 9.55m