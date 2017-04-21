На об’їзній – аварія з потерпілими. ФОТО

21/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі трапилося ДТП з трьома потерпілими.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції, аварія сталася на вулиці Об’їзній. 28-річний водій автомобіля BMW, уникаючи зіткнення із бусом, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із Сitroen Jumpy.

Внаслідок ДТП водія і 26-річного пасажира BMW шпиталізували. 29-річному пасажиру Сitroen Jumpy медичну допомогу надали на місці.