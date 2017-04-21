На об’їзній – аварія з потерпілими. ФОТО
21/04/2017 1
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У Тернополі трапилося ДТП з трьома потерпілими.
Як повідомили в управлінні патрульної поліції, аварія сталася на вулиці Об’їзній. 28-річний водій автомобіля BMW, уникаючи зіткнення із бусом, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із Сitroen Jumpy.
Внаслідок ДТП водія і 26-річного пасажира BMW шпиталізували. 29-річному пасажиру Сitroen Jumpy медичну допомогу надали на місці.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу і здійснили охорону місця події.
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Коментарі (1)
Anony,us21/04/2017
Увімкніть світлофор (на перехресті біля гайової) і поставте 2 машини патрульних на об’їзній.
середня швидкість потоку авто – 80-90 км/год.
Права полоса – розбита ну х/й, їхати неможливо.
Щомісяця аваріїю