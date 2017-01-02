На Новий рік у Тернополі поліція нарахувала 12 бійок та 11 сварок

02/01/2017 Розмір тексту:

Новорічна ніч та перший день нового року загалом минули спокійно, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

За добу, з 20:00 31 грудня 2016 до 20:00 1 січня 2017 року патрульні Тернополя опрацювали 155 завданнь. За цей період відбулося шість дорожньо-транспортних пригоди. Жодної аварії – з потерпілими. У місцях скупчення людей сталося 12 бійок, однак патрульні проявили тактичні вміння і швидко локалізували усі.

Патрульні виїжджали на 11 сімейних сварок та 12 конфліктів. Склали 29 адмінматеріалів щодо порушення правил дорожнього руху. У Тернополі зупинили та склали 5 протоколів на нетверезих водіїв. Сталося 3 крадіжки.

Патрульна поліція звертається до всіх громадян і закликає дотримуватися правил особистої безпеки та не порушувати громадський порядок.