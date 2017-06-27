На неоголошеній війні загинув ще один боєць з Тернопільщини

27/06/2017 Розмір тексту:

Загинув молодший сержант військової частини В0259 26 червня на території Луганській області. Причина смерті невідома.

Чоловік був контрактником. В АТО 45-річний Ігор Штуник поїхав влітку минулого року, повідомляє “20 хвилин“.

Привезуть тіло загиблого у середу, 28 травня. Коли відбудеться похорон наразі невідомо.

– Нам прийшла довідка, у якій було вказано лише те, що він загинув, – повідомляє військовий комісар Чортківського об’єднаного міського військового комісаріату Василь Масьовський. – Причину смерті не вказали. Тіло привезуть 28 червня. Поки це вся інформація.

У рідному селі військового – Скородинцях Чортківського району кажуть, що Ігор Штуник був дуже доброю людиною та майстром на всі руки.

– Що його не попросиш, він все міг зробити, – кажуть у сільській раді. – Був хазяйновитим. Минулого року перед зеленими святами Ігор підписав контракт і пішов в АТО. Був добровольцем.

У чоловіка, як розповіли в сільській раді, залишилось дві доньки – 2000 та 1997 року народження.