На навчаннях “Захід-2017” російський вертоліт обстріляв ракетами мирних людей. ВІДЕО

19/09/2017 Розмір тексту:

На російсько-білоруських учбових заходах “Захід-2017” вертоліт Ка-52 вистрілив ракетами у глядачів, в результаті чого двоє людей отримали важкі ураження і дві машини були підірвані.

Про це повідомляють російські ЗМІ, цитуючи невідоме джерело, передає Апостроф.

“Вони летіли на цілі, залишилося метрів 500, відповідно до завдання на бойовому слідуванні включені ланки озброєння, вони увімкнули, а там щось коротнуло, і ракети зайшли самі. В осколків великий розліт, згоріло як мінімум два автомобілі, двоє осіб отримали важкі травми, зараз вони знаходяться в госпіталі”, – повідомило джерело.

Відзначається, що поранені, швидше за все, були журналістами.

Інцидент виник на полігоні “Лужський” під Санкт-Петербургом. 18 вересня його відвідали Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Швидше за все інцидент відбувся якраз вранці 18 вересня, але про його намагалися замовчати.