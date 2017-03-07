Жити по-новому: у найбіднішій області – найдорожчий хліб

07/03/2017 Розмір тексту:

Аби придбати буханку пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, жителі Тернопільської області виймають із гаманців приблизно на 2 гривні більше, ніж мешканці решти території України.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України, передає сайт ternopil.te.ua.

У той час, як середня ціна на пшеничний хліб в країні – 10,52 грн, на Тернопільщині – 12,33 грн. Експерти пояснюють ситуацію у сюжеті програми “Сніданок з “1+1”. Кажуть, такі ціни диктує відсутність в області потужних хлібозаводів.

Ціни на житній і житньо-пшеничний хліби в області теж вищі за середні по країні приблизно на 0,5 грн і становлять 10,83 грн. Більше за буханки таких видів платять жителі у Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській і Донецькій областях.

До кінця 2016 року, прогнозують фахівці, ціни на хліб можуть “підскочити” на 10-20%.