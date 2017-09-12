На набережній з’явився напис “Слава м’ясу!”. ФОТО

12/09/2017 0
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Напис “Слава м’ясу! Не тринди, тварино!” з’явилися на набережній поряд з написом захисників тварин.

Нагадаємо, написами “М’ясо продукт вбивства”  нещодавно розмалювали набережну Тернопільського ставу. Відповідальність за це взяли активісти “Екологічна платформа”. Це викликало жваве обговорення у соцсмережах, зокрема їх організаторів звинуватили.

Відповідь м’ясоїдів на огорожі набережної ставу є анонімною, повідомляє “20 хвилин“.

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