На набережній з’явився напис “Слава м’ясу!”. ФОТО

12/09/2017 Розмір тексту:

Напис “Слава м’ясу! Не тринди, тварино!” з’явилися на набережній поряд з написом захисників тварин.

Нагадаємо, написами “М’ясо продукт вбивства” нещодавно розмалювали набережну Тернопільського ставу. Відповідальність за це взяли активісти “Екологічна платформа”. Це викликало жваве обговорення у соцсмережах, зокрема їх організаторів звинуватили.

Відповідь м’ясоїдів на огорожі набережної ставу є анонімною, повідомляє “20 хвилин“.