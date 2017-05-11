На Микулинецькому кладовищі знайшли трьох маленьких дітей, котрі зривали квіти

11/05/2017 Розмір тексту:

Під час охорони громадського порядку на Микулинецькому кладовищі 9 травня, близько 13-ї години, патрульні помітили 3 малолітніх дітей, які зривали квіти з могил.

Як з’ясували охоронці порядку, найменшому з них 1,5 роки, найстаршому – 4. На запитання поліцейських, де їх батьки, ніхто з дітей відповісти не зміг.