На Микулинецькому кладовищі знайшли трьох маленьких дітей, котрі зривали квіти

11/05/2017 0
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Під час охорони громадського порядку на Микулинецькому кладовищі 9 травня, близько 13-ї години, патрульні помітили 3 малолітніх дітей, які зривали квіти з могил.

Як з’ясували охоронці порядку, найменшому з них 1,5 роки, найстаршому – 4. На запитання поліцейських, де їх батьки, ніхто з дітей відповісти не зміг.

Охоронці порядку повідомили про випадок працівників відділу ювенальної превенції. Найстаршого хлопчика інспектори доставили до притулку для неповнолітніх, а молодших в обласну дитячу лікарню. Справою займаються відповідні служби, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

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