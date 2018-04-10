На Микулинецькому кладовищі з могили вкрали бронзове погруддя

Так, із однієї з могил невідомі викрали бронзове погруддя (бюст), що там був встановлений. Випадок трапився на Микулинецькому кладовищі, повідомляють Тернополяни.

Про крадіжку у поліцію заявили родичі, які перед Великодніми святами приїхали прибирати пам’ятник. Те, що вони побачили, викликало у людей сльози, адже люди, які це зробили, очевидно, абсолютно позбавлені будь-якої моралі в бажанні легкої наживи.

Коли саме трапилася подія потерпілі точно повідомити не можуть, адже до моменту виявлення крадіжки бронзового погруддя були на могилі близько двох тижнів тому. Тоді ще все було на місці.

Поліція шукає цинічних злодіїв, які пішли на злочин. Триває слідство.