На Микулинецькому кладовищі вшанували пам’ять загиблих бійців. ФОТО

15/03/2018 Розмір тексту:

15 березня на Микулинецькому кладовищі відбулась поминальна панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО, добровольців, які віддали своє життя у боротьбі за Україну.

Вшанувати пам’ять героїв прийшли родини і побратими загиблих, представники влади та духовенства.

«Ми схиляємо голови перед людьми, які полягли на захисті української державності та ще раз усвідомлюємо, якою ціною нам дається мир у країні, ціною життя найкращих українців, Героїв, – зазначив очільник Тернополя Сергій Надал. – Висловлюю шану Героям та їх батькам, рідним та близьким за їх вклад у боротьбу за Незалежність України. Вічна пам’ять полеглим!».