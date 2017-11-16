На Микулинецькій зіткнулися два “німці” і “росіянин”

16/11/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Микулинецькій поблизу АЗК “Маркет”.

Про це повідомляє 0352.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Тернополя.

За словами поліцейських автопригода трапилась за участі трьох автомобілів “Мерседес”, 47-річний водій якого є винуватцем аварії, “Фольцваген” та “ВАЗ 21063”.

У порушника ДТП патрульні вилучили водійське посвідчення та склали постанову за ст. 124 КУпАП. Під час автопригоди ніхто не постраждав.