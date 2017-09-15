На Микулинецькій автомобіль двічі переїхав чоловіка. ФОТО

15/09/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася близько першої години ночі 15 вересня у Тернополі.

На вулиці Микулинецькій водій автомобіля ВАЗ-2108, рухаючись зі сторони обласного центру, збив перехожого. Кермувальник каже, що потерпілий раптово вибіг на дорогу і він не встиг загальмувати. Уникаючи удару, спробував з’їхати на смугу зустрічного руху. Проте невідомий все ж таки потрапив під колеса авто.

Водій легківки спинився і вийшов, щоб допомогти травмованому. Транспорт залишив на зустрічній смузі, але фари, ймовірно через удар, перестали працювати. І як результат – в ВАЗ-2108 врізався Mercedes Sprinter. Легкове авто від удару почало котитися назад, зачепивши ще раз потерпілого і самого водія.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники поліції кажуть, що стан тридцятивосьмилітнього потерпілого важкий. У нього відкрита черепно-мозкова травма, забійна рана голови, закритий перелом обох гомілок. Він перебуває у реанімації.

До реанімаційного відділення з закритою травмою живота та грудної клітки доправили й кермувальника ВАЗу.

Триває слідство. Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.