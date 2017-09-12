На Микулинецькій – аварія з потерпілими. Винуватець втік. ФОТО

11/09/2017 Розмір тексту:

Аварія за участю автомобілів “SsangYong Kyron” та “Volkswagen Passat” трапилась близько 22:50 у неділю, 10 вересня.

Пасажирку “SsangYong Kyron” забрала швидка, а водій “Volkswagen Passat” з пасажиром втекли з місця ДТП, повідомляє “20 хвилин“.

– Про те, що на вулиці Микулинецькій, 46 аварія з потерпілими о 22:52 повідомив 36-річний чоловік, – повідомили в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Прибувши на місце події, патрульні побачили авто “SsangYong Kyron”. 59-річну пасажирку цього авто забрали в обласну лікарню.

Також на місці було авто “Volkswagen Passat”, водій та пасажири якого покинули місце аварії до приїзду патрульних. За попередньою версією слідчого водій цього авто і був винуватцем ДТП.