На місці майбутнього “Макдональдсу” в Тернополі знайшли снаряд
18/04/2018 0
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Вчора під час проведення земляних робіт на майдані Перемоги виявили артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни.
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, небезпечну знахідку передали піротехнікам.
У цей же день в області виявили ще кілька небезпечних знахідок. У селі Товстолуг Тернопільського району піротехніки виявили та знешкодили чотири артилерійських снаряди калібру 150 мм. А у селі Слобідка Джуринська Чортківського району на присадибній ділянці місцеві мешканці знайшли мінометну міну калібру 82 мм.
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