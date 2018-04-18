На місці майбутнього “Макдональдсу” в Тернополі знайшли снаряд

18/04/2018 Розмір тексту:

Вчора під час проведення земляних робіт на майдані Перемоги виявили артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, небезпечну знахідку передали піротехнікам.

У цей же день в області виявили ще кілька небезпечних знахідок. У селі Товстолуг Тернопільського району піротехніки виявили та знешкодили чотири артилерійських снаряди калібру 150 мм. А у селі Слобідка Джуринська Чортківського району на присадибній ділянці місцеві мешканці знайшли мінометну міну калібру 82 мм.

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