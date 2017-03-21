На місце будови у Тернополі викликали поліцію і рятувальників. ФОТО
21/03/2017 0
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На перехресті Злуки – Лепкого виявили небезпечний предмет.
Про це в коментарі 0352.ua повідомила прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.
“На перехресті Злуки – Лепкого під час ремонтних робіт будівельники знайшли снаряд”, – кажуть у поліції.
Зазначимо, що місце події охороняють працівники МНС та патрульні.
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