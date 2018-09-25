На Медовій постелять новий асфальт. ФОТО

25/09/2018 0
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На вулиці Медовій у Тернополі почали ремонтувати дорожнє покриття. Рух на ділянці дороги (вул. Медова – площа Героїв Євромайдану) обмежили для всіх видів транспорту, пише Доба.

Рішення про ремонт вулиці прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух».

Сьогодні, 24 вересня, працівники підрядної організації тільки розпочали ремонтувати вулицю. Ремонтники зішкребли та вивезли старий асфальт.

На ділянці дороги планують встелити новий верхній шар асфальтобетонного покриття.

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