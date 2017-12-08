На майдані Волі автомобіль наїхав на чоловіка
08/12/2017 0
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Патрульні поліцейські продовжують фіксувати ДТП з пішоходами.
Так, 7 грудня близько 18-ї години на майдані Волі водій “Kia Carens” наїхав на 51-річного чоловіка.
Потерпілого із закритою травмою правого коліна доставлено в травмпункт.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють у патрульній поліції.
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