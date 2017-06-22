На львівській трасі зупинили двох водіїв “під мухою”

Так, близько 23:20 години інспектори зупинили автомобіль ВАЗ-2109, який порушував ПДР. За кермом транспортного засобу перебував 41-річний водій. При спілкуванні з ним з’ясувалося, що у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Власне, результат проходження аналізу на вміст алкоголю в крові в обласному наркодиспансері це підтвердив.

На нього винесено постанову за ч.1 ст. 122 КУпАП (Порушення ПДР), складено протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування автомобілем у стані сп’яніння), а також вилучено посвідчення водія.

Водночас, на цій автомагістралі виявили ще одного нетверезого водія. Сталося це близько 3-ої години ночі. 22-річний водій в стані алкогольного сп’яніння кермував автомобілем «Honda Accord». Утім, від проходження огляду на місці зупинки та їхати в найближчий медичний заклад він категорично відмовився.

На водія було винесено постанову за ч.1 ст.126 КУпАП(Керування без відповідних документів) та складено протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування автомобілем у стані сп’яніння), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.