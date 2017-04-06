На львівській трасі зіткнулися бус і трактор “Т-150”
06/04/2017 0
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Чергову автопригоду зареєстрували правоохоронці Зборівщини.
На автодорозі Львів-Тернопіль зіткнулися Volkswagen Transporter та трактор «Т150 К». В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримав кермувальник буса.
У чоловіка забої тім’яної ділянки, гематоми та садна на руках, підозра на переломи. Його після огляду лікарів відпустили додому.
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