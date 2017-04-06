На львівській трасі зіткнулися бус і трактор “Т-150”

06/04/2017 Розмір тексту:

Чергову автопригоду зареєстрували правоохоронці Зборівщини.

На автодорозі Львів-Тернопіль зіткнулися Volkswagen Transporter та трактор «Т150 К». В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримав кермувальник буса.

У чоловіка забої тім’яної ділянки, гематоми та садна на руках, підозра на переломи. Його після огляду лікарів відпустили додому.