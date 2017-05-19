На Львівщині збудують сміттєпереробний завод

19/05/2017 Розмір тексту:

18 травня у межах засідання комісії з вибору інвестора на будівництво заводу з переробки та утилізації твердих побутових відходів на території Львівської області троє інвесторів презентували свої проектні пропозиції.

Заступник голови Львівської ОДА Ірини Гримак повідомила, що 10 травня 2017 року завершено прийом документації другого етапу конкурсу з вибору інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів утилізації (перероблення) твердих побутових відходів у Львівській області. «Сьогодні ж ми розглядаємо проекти трьох компаній, які задекларували свою готовність і мають всі необхідні документи, щоб презентувати свої пропозиції у вигляді гарантій», – зауважила вона.

Комісія заслухала Інвестиційно-екологічну компанію “ІЕК”, яка претендує на будівництво заводу на ділянці у с.Бронниці, Дрогобицького району. Інвестор пропонує збудувати завод із термічною переробкою відходів для вироблення електро- і теплоенергії. Вартість будівництва автоматизованого заводу коливається від 55-65 мільйонів євро.

ТзОВ “Вейст Менеджмент Системс”, яке претендує на ділянку у Миколаївському районі («Сірка»), пропонує технологію біосушіння для виробництва РДФ-палива. Вартість проекту – 89 мільйонів євро.

У свою чергу, ТзОВ “Глассворк технолоджі”, яке теж зацікавлене в ділянці в Миколаївському районі, представило комісії проект сміттєспалювального заводу, який вироблятиме теплову та електричну енергію. Вартість будівництва заводу складає – 96,5 мільйона євро.

Ірина Гримак наголосила, що Львівщина отримає сміттєпереробний завод. «Я вірю в те, що сміттєпереробному заводу на Львівщині – бути!», – підсумувала заступник голови Львівської ОДА.

Нагадаємо, що 15 лютого у ЛОДА відкрили пропозиції на будівництво сміттєпереробного заводу, до подальшої участі було допущено три інвестори.

Раніше, 10 грудня 2016 року Львівська ОДА оголосила про початок відкритого конкурсу щодо вибору інвестора для будівництва та експлуатації комплексу з утилізації (перероблення) твердих побутових відходів на території області. Для цього було опрацьовано 3 земельні ділянки під розміщення комплексу з утилізації ТПВ, зокрема в Яворівському, Миколаївському та Дрогобицькому районі. Пізніше земельну ділянку у Яворівському районі, зважаючи на звернення міського голови Львова, відповідним розпорядженням голови ЛОДА передано ЛКП “Збиранка”.