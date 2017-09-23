На Львівщині спіймали вірменина, який обікрав будинок у Тернополі
Особу, причетну до крадіжки з проникненням на території Тернополя, впродовж кількох місяців розшукували оперативники Головного управління національної поліції в Тернопільській області.
Невідомий проник в приватний будинок і виніс звідти гроші та цінні речі на суму більше одинадцяти тисяч гривень.
На місце крадіжки виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння даного злочину, провівши ряд експертиз. Проте піймати його вдалося не одразу.
Вийшли на слід підозрюваного працівники поліції у ході операції “Розшук”. Затримали іноземного громадянина на території Львівської області. Це – уродженець Вірменії, 1989 року народження.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Вирішується питання про обрання запобіжного засобі у вигляді взяття під варту, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.
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Коментарі (1)
укр22/09/2017
пiймали вiрменина чи злодiя- вiрменина