На Львівщині спіймали вірменина, який обікрав будинок у Тернополі

22/09/2017 Розмір тексту:

Особу, причетну до крадіжки з проникненням на території Тернополя, впродовж кількох місяців розшукували оперативники Головного управління національної поліції в Тернопільській області.

Невідомий проник в приватний будинок і виніс звідти гроші та цінні речі на суму більше одинадцяти тисяч гривень.

На місце крадіжки виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння даного злочину, провівши ряд експертиз. Проте піймати його вдалося не одразу.

Вийшли на слід підозрюваного працівники поліції у ході операції “Розшук”. Затримали іноземного громадянина на території Львівської області. Це – уродженець Вірменії, 1989 року народження.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Вирішується питання про обрання запобіжного засобі у вигляді взяття під варту, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.