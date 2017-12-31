На Львівщині перекинувся бус, яким керував тернополянин. Багато постраждалих. ФОТО

31/12/2017 Розмір тексту:

Внаслідок ДТП були травмовані водій транспортного засобу та семеро його пасажирів.

В Жовківське відділення поліції 31 грудня о 02-25 надійшла інформація про те, що на об’їзній дорозі неподалік села Воля-Висоцька сталася автопригода з потерпілими.

Як попередньо встановили працівники поліції, водій автомобіля «Мерседес Спринтер», 35-річний житель міста Тернопіль, не впорався із керуванням, унаслідок чого мікроавтобус перекинувся. Тілесні ушкодження отримали водій та семеро його пасажирів – мешканці Волинської, Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей.

Вони були доставлені до лікарень у Жовкві та Львові.

Наразі встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.