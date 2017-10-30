На Луганщині виборців “підкупляли” поїздками на Тернопільщину

Про це на прес-конференції щодо підсумків спостереження за виборами в об’єднаних громадах сказав генеральний директор КВУ Олексій Кошель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз ми можемо опиратися на 4 задокументовані факти (прямого підкупу виборців – ред.), які мають місце. Якщо брати в масштабі України, в масштабі 201 округу – ця проблема є значно меншою, аніж на парламентських виборах, але проблема все одно залишається… Нас непокоять більше інші прецеденти, коли досить активно використовується технологія непрямого підкупу, і більше того, відбувається намагання легалізувати непрямий підкупу”, – наголосив Кошель.

Він зазначив, що “із підвищенням рівня мінімальної заробітної плати зріз поріг підкупу виборців”.

“Якщо раніше партії і кандидати – суб’єкти виборчого процесу могли надати виборцям сувенірної продукції із символікою партій на суму до 60 гривень, то зараз ця цифра виросла до 160. Таким чином низка кандидатів, низка політичних сил проводили відкритий підкуп виборців. Це підкуп виборців за всіма зовнішніми ознаками, але вони були переконані і вони подавали цю інформацію про те, що підкупу немає”, – зазначив гендиректор КВУ.

Зокрема, за його словами, в Луганській області масово роздавали цукор, а також продовольчі набори. Крім того, партія “За конкретні справи” роздавала виборцям туристичні послуги – поїздки до Почаєва, “де також виборцям в ході цих поїздок надавали ковдри, рушники і надавали інформацію про вплив, роль і про важливість саме цієї політичної сили”, сказав експерт.

При цьому він зазначив, що у “понад 90 відсотках випадків ці факти довести в судовому порядку буде майже неможливо”.

Як повідомлялось, у неділю, 29 жовтня, у 201 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) в усіх без винятку областях України пройшли перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. До складу цих 201 ОТГ увійшли 933 місцеві ради (міських – 25, селищних – 67, сільських – 841).

За даними Громадянської мережі ОПОРА, явка виборців становила 48,2%.