На кризі тернопільського ставу влаштували зимові розваги. ФОТО

11/02/2017 Розмір тексту:

Сьогодні у Тернополі проводжають зиму. З цієї нагоди в обласному центрі влаштували ряд спортивно-розважальних заходів. У програмі – спортивні естафети, турнір з хокею, змагання на лижах, санках, а також конкурс на кращу снігову скульптуру.

На Тернопільському ставі змагання розпочалися о десятій годині. На кризі водойми зібралося більше сотні юних спортсменів.

«Озеро – це родзинка нашого міста. Ми маємо можливість тут проводити змагання з різних видів спорту. Знаю, що є в планах розвивати школу водного спорту. Необхідно максимально використовувати цю перлину», – каже начальник управління фізичної культури і спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур.

Змагання відбувалися паралельно у кількох локаціях. Найбільш масовими стали лижні перегони, у яких брали участь вихованці різних спортивних шкіл області.

«Готуватися до змагань почали давно. Це тяжка праця, але, щоб мати хороші результати, треба наполегливо працювати. Я катаюся на лижах вже більше року. Щоб правильно кататися на лижах, важливо працювати з тренером. Він має все гарно пояснити. Заважати катанню може погода або погані лижі, а також недостатня підготовка. Для мене важливо брати участь у змаганнях, адже тоді прикладаю всі зусилля і показую кращі результати, ніж коли просто тренуєшся», – каже учасник змагань, учень спортивної школи з Острова Захар Чайковський.

Об’єднав учасників різних спортивних змагань міжшкільний конкурс на снігову скульптуру.