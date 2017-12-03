На Кременеччині жінка-водій скоїла ДТП. Є потерпілі
03/12/2017 0
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У п’ятниці на Кременеччині не розминулися автомобілі Volkswagen Passat та Ford. Аварія трапилася неподалік села Горинка.
За попередньою інформацією, водій іномарки Volkswagen Passat не переконалася в дорожній ситуації та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з іншим авто.
В результаті автопригоди до лікарні із забійними ранами голови та коліна, а також із підозрою на закритий переломом ключиці потрапила винуватиця ДТП.
До травматологічного відділення госпіталізували і пасажира даного транспортного засобу. У чоловіка закритий перелом кісток носа, забійна рана голови та кисті, повідомляють у поліції.
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