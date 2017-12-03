На Кременеччині жінка-водій скоїла ДТП. Є потерпілі

03/12/2017 Розмір тексту:

У п’ятниці на Кременеччині не розминулися автомобілі Volkswagen Passat та Ford. Аварія трапилася неподалік села Горинка.

За попередньою інформацією, водій іномарки Volkswagen Passat не переконалася в дорожній ситуації та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з іншим авто.

В результаті автопригоди до лікарні із забійними ранами голови та коліна, а також із підозрою на закритий переломом ключиці потрапила винуватиця ДТП.

До травматологічного відділення госпіталізували і пасажира даного транспортного засобу. У чоловіка закритий перелом кісток носа, забійна рана голови та кисті, повідомляють у поліції.