На кордоні затримали тернопільського контрабандиста

18/06/2017 Розмір тексту:

40-річний житель Тернопільської області 15 червня намагався провезти до Польщі контрабандні цигарки через митний пост у Раві-Руській.

У спеціальній схованці, що була виготовлена з металевого профілю та прикріплена до даху та бокових стінок автомобіля VW LT, було заховано 4258 пачок цигарок, в тому числі без акцизних марок.

У митників закралася підозра після візуального огляду транспортного засобу. Більш детальний огляд підтвердив здогади. Про секретний вантаж порушник не зазначив ні в митній декларації, ні під час спілкування з працівниками ДФС.

На винуватця складено протокол про митне правопорушення. Цигарки і автомобіль вилучено. Про це повідомляють у прес-службі Львівської ДФС, передає Галас.