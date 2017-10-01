На кордоні спіймали тернополянина, який віз у Польщу майже 2000 пачок цигарок

01/10/2017 Розмір тексту:

Мешканець Тернопільщини, прямуючи до Польщі, прибув у пункт пропуску «Рава Руська – Гребенне» й обрав смугу руху «червоний коридор».

Про це повідомила прес-служба Головного управління ДФС у Львівській області, передає 0352.ua.

Однак під час контролю митники виявили в автівці у спеціально виготовленій порожнині пачки з пінопласту, де були сховані 1890 пачок цигарок з фільтром.

У своїй митній декларації тернопільчанин не вказав цей товар, відтак, порушив правила митного контролю.

За цим фактом складено протокол, цигарки вилучено, а справу скерують до суду.