На кордоні спіймали тернополянина, який віз у Польщу майже 2000 пачок цигарок
01/10/2017 0
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Мешканець Тернопільщини, прямуючи до Польщі, прибув у пункт пропуску «Рава Руська – Гребенне» й обрав смугу руху «червоний коридор».
Про це повідомила прес-служба Головного управління ДФС у Львівській області, передає 0352.ua.
Однак під час контролю митники виявили в автівці у спеціально виготовленій порожнині пачки з пінопласту, де були сховані 1890 пачок цигарок з фільтром.
У своїй митній декларації тернопільчанин не вказав цей товар, відтак, порушив правила митного контролю.
За цим фактом складено протокол, цигарки вилучено, а справу скерують до суду.
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