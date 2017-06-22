На кордоні спіймали тернополянина, який “підпільно” віз 21 тисячу доларів

22/06/2017 Розмір тексту:

Прикордонники застерегли спробу вивезення в Польщу незадекларованої готівки жителем Тернополя.

21 червня у пункті пропуску «Шегині» в ході детального огляду позашляховика BMW виявлено та вилучено 21 тисячу доларів, повідомляє Галас.

За кермом престижної іномарки прямував до Польщі 31-річний мешканець міста Тернопіль. В ході спільного поглибленого огляду транспортного засобу, який здійснили митники та прикордонники, в особистих речах було виявлено готівкові кошти, які власник не задекларував і намагався вивезти з України приховано.