На католицький Святий вечір тернополянам покажуть Різдвяний мюзикл

14/12/2017 Розмір тексту:

Цього року Тернопіль приєднається до святкування Різдва з усім християнським світом. 24-го грудня жителі обласного центру та гості міста зберуться на Театральному майдані, щоб святкувати святий вечір. Організатори програми готують Різдвяний мюзикл.

Розпочнеться святкування 24-го грудня, у неділю, о сімнадцятій годині. Гостям свята покажуть Різдвяну історію у виконанні акторів-аматорів, доповнюватиме постановку спів хору.

«Ми хочемо принести до Тернополя справжній Різдвяний настрій саме у цей час, коли весь християнський світ святкує Різдво Христове. Таким чином ми покажемо солідарність з усім християнським світом, а також самі наповнимось цією радістю, яку дарує Різдво. Наша головна мета – ще раз нагадати про те, як у світ прийшов Спаситель, щоб врятувати всіх від гріхів. Тож запрошуємо тернополян на Святий вечір 24-го грудня. Сподіваємося, нам вдасться створити святкову урочисту програму», – каже співорганізатор свята Лідія Волощук.

До слова, у столиці цього року також заплановане масове святкування Різдва 24-го та 25-го грудня.

Софія Романська