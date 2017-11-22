На католицьке Різдво з Києва до Тернополя пустять додатковий потяг
Цей поїзд відправиться з Києва 25 грудня, а в зворотному напрямку – 26 грудня.
Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних свят призначила на 25 грудня додатковий рейс швидкісного двосистемного поїзда Škoda №747/748 за маршрутом Київ – Тернопіль – Київ, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу компанії.
У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що цей поїзд відправиться з Києва 25 грудня, а в зворотному напрямку – 26 грудня.
Водночас прес-служба зазначила, що буде скасовано рейс №747/748 Київ – Тернопіль – Київ відправленням з Києва 24 грудня 2017 і відправленням з Тернополя 25 грудня 2017 у зв’язку з низьким попитом на перевезення цього дня.
У повідомленні наголошується, що квитки на цей поїзд можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.
Як повідомлялося, з 3 листопада «Укрзалізниця» запустила новий швидкісний поїзд «Інтерсіті» №747/748 за маршрутом Київ – Тернопіль – Київ.
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